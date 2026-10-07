Kasımpaşalı futbolcudan Galatasaray iddiası!

İstanbul temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kariyeri, adaptasyon süreci ve İstanbul'daki yaşamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsveçli futbolcu, Süper Lig'in ilk 6 haftasında iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "İyi bir durumdayız. Bu duruma gelmek için iyi çalıştık, bunu sürdürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni bir ligdeyim. Öğrenecek daha çok şeyim var. Bazı iyi ve kötü maçlarım oldu. Çalışmaya devam edip elimden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğim." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı ekibe transfer sürecini anlatan Rafferty, "Kasımpaşa'dan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Bu ligin iyi bir lig olduğunu biliyordum. Burada oynamanın doğru bir adım olacağını hissettim. Attığım adımın doğru olduğunu hissettim, şu an eminim. Hem takım olarak hem de kişisel olarak iyi bir moddayız, iyi bir yoldayız. Lig zor, doğru istikamette gittiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DAN PUAN ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ligin 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Galatasaray'a konuk olacakları maçta hata yapmamaları gerektiğinin altını çizen Marcus Rafferty, şunları kaydetti:

"Savunma ve hücum anlamında çok iyi olmamız gerekiyor, hataya yer veremeyiz. Burada hücum manasında da hataya yer veremeyiz çünkü Galatasaray, en ufak hatada bizi hemen cezalandırabilecek bir takım. Kontratak fırsatı bulduğumuzda bunları iyi değerlendirmeye çalışacağız. Bunlardan en iyi fırsatı oluşturmaya çalışacağız çünkü elimize çok fazla kontratak şansı geçeceğini düşünmüyorum. Bu yüzden elimize geçenleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Oraya gidip kendi planlarımızı uyguladığımız sürece, planlarımıza sadık kaldıkça, hem biz hem takım olarak planları uyguladıkça neden puan almayalım? Ben puan alabileceğimizi düşünüyorum."

Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin farkında olduklarını aktaran Rafferty, "Atmosferin bizi aşağı çekmesine, modumuzu düşürmesine veya negatif etkilemesine izin veremeyiz, vermeyeceğimizi de düşünüyorum. Sonuçta oradaki atmosfer herkesin bildiği bir yer, herkes Galatasaray maçındaki atmosferin zor bir atmosfer olduğunu söylüyor. Gidip tecrübe edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Eğlenceli olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'E ÖVGÜ

Rafferty, Süper Lig'in fiziksel ve taktiksel açıdan çok zor olduğunu vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:

"Fiziksel ve taktik olarak burası çok daha fazla şey gerektiriyor. Burada daha çok top arasına giriyorlar, daha çok çalımlı bir oyun var, pasları kesmeye çalışıyorlar. Koşu mesafeleri aynı gibi. Çünkü burada kontrataklar daha çok. İsveç'te bir maçı oynarken tüm 90 dakikayı kontrol etmek için oynarız. Burada, özellikle de ikinci yarıda işler bir ileri bir geri gidiyor, ne olduğu çok belli değil. Belli bir akış yok. Başlangıçta yüksek tempoya adapte olmanın zor olduğunu düşündüm. Oynadıkça daha iyi oluyorum."

İYİ OYNARSAM MİLLİ TAKIM KAPILARININ AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Süper Lig'i Avrupa'nın ilk 5 ligi arasına koyan İsveçli oyuncu, Kasımpaşa'da iyi oynaması halinde milli takıma çağrılacağını düşündüğünü kaydetti.

Rafferty, Türkiye'ye çabuk adapte olduğunun altını çizerek, "Burada iyi oynarsam benim için milli takım kapılarının açılacağını düşünüyorum. Avrupa'da ilk 5 ligden biri burası, yani gelişen bir lig, çok iyi liglerden biri. Bu güzel ve gelişen ligde iyi oynarsam neden olmasın ki? En azından hocalarımın aklına gelirim, dikkatini çekerim, göz önüne gelirim. Milli takıma alıp almamak onların seçimi. Ben yarı İsveçli, yarı İngilizim. Premier Lig'i izleyerek büyüdüm. Bu yüzden Premier Lig'de oynamak benim için harika olur. İdolüm Messi diyebilirim." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'U ÇOK BEĞENDİM"

Türk insanından övgüyle bahseden Marcus Rafferty, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki insanlar çok yardımcı oluyor. İstanbul'u da çok beğendim. Herkesin kolayca adapte olabileceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Herkes iyilik yapmayı seviyor. Bir soru sorduğunuzda, karşınızdaki kişi cevabı bilmese dahi gidip bir yerden bir şekilde öğreniyor ve size yardımcı olmaya çalışıyor. Tam olarak trafik tecrübesi yaşadığımı henüz sanmıyorum. Saatlerce kalmadım ama 20 dakikalık yolu bir saatte gittiğim oldu. Bu da burada normal. Ben ve Matei Ilie ilk haftamızda Adalar'a gitmiştik. O günden beri tekrar gitmedim ama çok güzeldi. Bir ara arkadaşımla Sultanahmet'e gitmiştik."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör