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Giriş Tarihi: 7.10.2026 19:07

Malatya Yeşilyurt SK, kupada bir üst turda!

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesinde Malatya Yeşilyurt SK, sahasında Siirt Futbol SK'yi 3-1'lik skorla mağlup etti ve kupada üst tura yükseldi.

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Malatya Yeşilyurt SK, kupada bir üst turda!
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Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçında Malatya Yeşilyurt SK ile Siirt Futbol SK karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Malatya Yeşilyurt SK'ye turu getiren golleri; 34. dakikada Muhammed Enes Yılmaz, 52. dakikada Güray Fırat (kendi kalesine) ve 90+1. dakikada Ahmet Taş (kendi kalesine) kaydetti.

Siirt Futbol Sk'nın tek sayısı ise 89. dakikada Oğuz Kaan Çelik'ten geldi.

Bu sonucun ardından Malatya Yeşilyurt SK Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Malatya Yeşilyurt SK 1-0 Gelecek Siirt 56 SK

GOL | Malatya Yeşilyurt SK 2-0 Gelecek Siirt 56 SK

GOL | Malatya Yeşilyurt SK 2-1 Gelecek Siirt 56 SK

GOL | Malatya Yeşilyurt SK 3-1 Gelecek Siirt 56 SK

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Malatya Yeşilyurt SK, kupada bir üst turda!
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