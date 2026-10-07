Uluslar A Ligi Grup 3'ün 4. haftasından son Dünya Şampiyonu İspanya, deplasmanda Hırvatistan'ı geriden gelip 2-1 mağlup etti. A Haber'den futbolseverlerle buluşan dev kapışma nefes kesti. Split şehrindeki Poljud Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi, 17. dakikada İvan Perisic ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede yoğun baskısını artıran Matadorlar, 61 ve 88'de Mikel Merino ile goller bulup karşılaşmayı kazandı. Öte yandan Hırvatlar'ın tecrübeli ismi Perisic 79'da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonuçla Hırvatistan 3 punda kalırken lider İspanya 12 puana ulaştı. 42 maçtır yenilmeyen Matadorlar'ın bileği bükülmüyor. Grubun diğer maçında İngiltere, sahasında Çekya'yı 3-0 yendi. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada Ada ekibinin galibiyet gollerini 27'de Coufal kendi kalesine, 40 ve 57'de ise Harry Kane kaydetti. İngilizler puanını 9 yaptı.



DİĞER SONUÇLAR

B LİGİ GRUP 1: İskoçya-Slovenya: 1-2, İsviçre-K.Makedonya: 3-0, C LİGİ GRUP 1: Arnavutluk-San Marino: 2-1, Belarus-Finlandiya: 1-0, C LİGİ GRUP 3: Kazakistan-Faroe Adaları: 2-2, Moldova- Slovakya: 0-4, C LİGİ GRUP 4: Estonyaİzlanda: 0-0, Lüksemburg-Bulgaristan: 0-2.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör