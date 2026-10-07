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Giriş Tarihi: 7.10.2026 17:39

Samsunspor camiasının acı günü!

Samsunspor Kulübü'nde geçmiş dönemlerde başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı görevlerinde bulunan Av. Refik Moral, hayatını kaybetti.

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İHA
Samsunspor camiasının acı günü!
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Av. Refik Moral'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Moral'ın vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Kulübümüzde geçmiş dönemlerde disiplin kurulu başkanı olarak görev yapan ve camiamıza değerli katkılar sunan Av. Refik Moral'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Refik Moral'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Moral'ın vefatı, Samsunspor camiasında üzüntüyle karşılandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #SAMSUNSPOR
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Samsunspor camiasının acı günü!
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