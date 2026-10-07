Samsunspor’da hedef Trabzonspor karşısında galibiyet!

Samsunspor'da kulüp basın sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsunspor'un genç ve dinamik bir takım olduğunu belirtti.

En büyük desteği Samsunspor taraftarından göreceklerine inandığını dile getiren Çakır, "Taraftar çok büyük itici güç. Trabzonspor maçında da desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyoruz. Herkesi maça davet ediyoruz. Bilet fiyatlarını da düşürdük. İş adamı, sanayici arkadaşlara da rica ediyoruz. Lütfen cumartesi günü elemanlarına izin versinler, maça gelsinler ve stadı dolduralım. Çünkü taraftar, çok büyük bir güç. İyi mücadele edeceğimize eminiz. İnşallah sonuç da iyi olacak." diye konuştu.

"HOCAMIZ HIRSLI VE İSTEKLİ"

Ligin ilk 6 haftasının Samsunspor için beklenmedik şekilde kötü geçtiğine işaret eden Çakır, şöyle devam etti:

"Eksiklerimiz çoktu ve genç bir takımız. Takımın omurgasında olan çoğu oyuncu gitti, gitmek zorunda kaldı. Göndermek zorunda kaldık. Bunu her zaman anlatıyoruz, söylüyoruz. Takımın tamamlanmasıyla, sakatların dönmesiyle hava daha da değişti. Hocamız hırslı, istekli. Futbolcular da şu an öyle. İnşallah bu, maça da yansıyacak. O yansıma da bize iyi sonuç getirecektir. Buna inanıyoruz."

"TRABZONSPOR'UN DÜNYA YILDIZLARI VAR"

Suat Çakır, Trabzonspor'un da iyi bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Zor bir karşılaşma olacak. Trabzonspor'un dünya yıldızı oyuncuları var ama biz de mücadele ederek, savaşarak mutlaka iyi sonuç alacağız. Buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör