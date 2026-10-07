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Giriş Tarihi: 7.10.2026 17:18

Son dakika haberi: TFF'den hakem atamaları hakkında açıklama! Anthony Taylor kararı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından yapılacağını duyurdu.

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Son dakika haberi: TFF’den hakem atamaları hakkında açıklama! Anthony Taylor kararı...
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Federasyondan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır." denildi.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #SÜPER LİG #ANTHONY TAYLOR
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Son dakika haberi: TFF'den hakem atamaları hakkında açıklama! Anthony Taylor kararı...
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