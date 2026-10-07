Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Soykırımcı İsrail’den rezillik: Rakibine tükürdü
Giriş Tarihi: 7.10.2026

Soykırımcı İsrail’den rezillik: Rakibine tükürdü

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Uluslar Ligi'nde İsrail ile İrlanda'nın Sırbistan'da oynadığı ve 1-1 biten maçın devre arasında katil İsrail skandal bir olaya daha imza attı. İrlanda Cumhuriyeti'nin atletik performans antrenörü Damien Doyle, bir İsrailli futbolcunun kendisine tükürdüğünü iddia etti. UEFA, tünelden gelen raporların ardından bir etik müfettişi görevlendirirken, İsrail Futbol Federasyonu (IFA) ise iddiaları kesin bir dille yalanladı. İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson da "Tükürme iddiası" olduğunu doğruladı. UEFA'nın da "resmi raporların incelenmesinin ardından" bir soruşturma başlattığı bildirildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Soykırımcı İsrail’den rezillik: Rakibine tükürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA