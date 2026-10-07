Soykırımcı İsrail’den rezillik: Rakibine tükürdü

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Uluslar Ligi'nde İsrail ile İrlanda'nın Sırbistan'da oynadığı ve 1-1 biten maçın devre arasında katil İsrail skandal bir olaya daha imza attı.UEFA, tünelden gelen raporların ardından bir etik müfettişi görevlendirirken, İsrail Futbol Federasyonu (IFA) ise iddiaları kesin bir dille yalanladı. İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson da "Tükürme iddiası" olduğunu doğruladı.