Soykırımcı İsrail’den rezillik: Rakibine tükürdü

Uluslar Ligi'nde İsrail ile İrlanda'nın Sırbistan'da oynadığı ve 1-1 biten maçın devre arasında katil İsrail skandal bir olaya daha imza attı. İrlanda Cumhuriyeti'nin atletik performans antrenörü Damien Doyle, bir İsrailli futbolcunun kendisine tükürdüğünü iddia etti.
UEFA, tünelden gelen raporların ardından bir etik müfettişi görevlendirirken, İsrail Futbol Federasyonu (IFA) ise iddiaları kesin bir dille yalanladı. İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson da "Tükürme iddiası" olduğunu doğruladı. UEFA'nın da "resmi raporların incelenmesinin ardından" bir soruşturma başlattığı bildirildi.
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Mete Efendioğlu - Editör