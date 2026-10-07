Tembellik yapmışız!

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda yaşadığı acı deneyimden çıkarılması gereken dersleri alamadı ve UEFA Uluslar Ligi'nde de beklentilerin altında kaldı. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası'nda 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşarken, Uluslar Ligi'nde 4'te 0 çekti. Millilerin Haziran ayından bu yana kazandığı tek maç formalite karşılaşmasında ABD'ye karşı oldu. Bizim Çocuklar'ın, Uluslar Ligi'nde A kategorisinde grupta oynadığı maçlarda hem savunma hem de hücum hattı vasatın altında kaldı. Oyuncular ve teknik heyet beklentilerin yakınından bile geçemedi...

BU 3'LÜ ÇOK GÜÇLÜ DEĞİL!

4 müsabakada kalesinde 11 gol gören Türkiye, yalnızca 2 gol atabildi. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçlarda 3'lü savunma tercih ederek daha önceki turnuva alışkanlığı olan 4-2-3-1'den vazgeçti. Bu durum millilere olumlu yansımadı. Bu maçlarda rakipler 27 şutu kaleye isabet ettirirken bunlardan 11 gol çıkardı. Kalede ve savunmada neredeyse tüm oyuncular istikrarsız görüntü sergiledi. Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 5 maçta 8 gol yerken Dünya Kupası'nda ise 3 maçta 5 golü kalesinde görmüştü. Abdülkerim, Ozan, Merih ve Zeki stoper olarak görev aldığı mücadelelerde uyumlu olamadı. Yeni sistem bu isimlere iyi gelmedi ve her maçta yaşanan savunma hatalarına Uğurcan ve Altay'ın da başarısız performansları eklendi.

HÜCUMDA YILDIZLAR TIKANDI KALDI

Ay-Yıldızlılar, oynadığı 4 karşılaşmada Fransa ve Belçika'ya gol atamazken, İtalya ağlarını her iki maçta 1'er kez sarsabildi. Millilerin golleri Aral Şimşir ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Bu müsabakaların tamamında gol beklentisinde ve isabetli şut bulmada rakiplerinin altında kaldı. A Milli Takım finalleri başarılı yapamazken bu da istatistiğe kötü yansıdı. Türkiye 6.8 gol beklentisinden sadece 2 gol çıkarınca Uluslar Ligi'nde bu alanda Almanya ile birlikte en negatif takım oldu.

SANTRFORDAN SONRA KANAT FORVET DE YOK

AY-YILDIZLILAR'DA takım içerisinde tek santrfor Deniz Gül, bulduğu sürelerde çare olamadı. Montella'nın sisteminde uzun süre forvet işini yüklenen Kerem Aktürkoğlu da işin sonunda yedek kaldı. Yakın döneme kadar Montella'nın vazgeçilmezi olan Kerem yalnızca Belçika maçında ilk 11'de görev alabildi. Geride kalan 3 karşılaşmaya kulübede başlayan oyuncunun durumu santrfordan sonra kanat forvet sorununu da gün yüzüne çıkardı. Ay-Yıldızlılar'da, sakatlığı nedeniyle milli takımda bulunamayan Kenan Yıldız çok arandı. Aday kadroya davet edilen hücum hattındaki 10 oyuncu da şans buldu ancak Montella, bu isimlerden istediği verimi alamadı.

TÜRK FUTBOLUNUN KADERİ CUMA GÜNÜ ÇİZİLECEK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün İtalya'dan İsviçre'ye giderek 55 ülkenin federasyon başkanlarıyla iki gün sürecek toplantıların ilkine katıldı. Hacıosmanoğlu cuma günü Türkiye'ye dönecek ve yönetim kurulunu toplayacak. TFF, hem A Milli Takım hem Montella hem de hakem olaylarını masaya yatıracak. Cuma günü Türk futboluna dair önemli kararların çıkması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör