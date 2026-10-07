Trabzonspor, 153 günlük hasreti dindirmek için sahaya çıkacak

Bordo-mavililer, bu sezon ligin ilk 6 haftasında sahasındaki 3 maçı kazanarak 9 puan elde etti. Karadeniz ekibi, dış sahada ise 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken galibiyetle henüz tanışamadı ve hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını aldı. Üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

SON DEPLASMAN GALİBİYETİ GEÇEN SEZON

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etti.

9 Mayıs'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından çıktığı 3 deplasman maçını kazanamayan Karadeniz ekibi, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 153 gün aradan sonra dış sahada galip gelecek.

REİS İLE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, bu sezon 3 dış saha maçını 2 teknik adam yönetiminde oynadı.

Bordo-maviler, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmalara Fatih Tekke, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya da Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktı.

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından Fatih Tekke ile yollar ayrılırken TÜMOSAN Konyaspor maçından sonra da geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir görevini tamamladı ve Thomas Reis ile anlaşma sağlandı.

Reis, eski takımı Samsunspor karşısında bordo-mavili ekibin kazanması halinde deplasman hasretine son veren isim olacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör