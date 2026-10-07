Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Turkuvaz’da 13 günlük futbol bayramı
Giriş Tarihi: 7.10.2026

Turkuvaz’da 13 günlük futbol bayramı

24 Eylül’de başlayan Uluslar Ligi’nin ilk etabı dün sona erdi. Turkuvaz Medya ekranlarında futbol şöleni yaşandı, onlarca maç canlı ve şifresiz ekranlara geldi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Turkuvaz’da 13 günlük futbol bayramı
  • ABONE OL
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk dört maçlık periyot sona ererken futbol şöleni Turkuvaz Medya ekranlarındaydı… İlk kez liglere Avrupa'da 4 maçlık ara verilirken 24 Eylül'de başlayan A-B-C Ligi karşılaşmaları nefesleri kesti. ATV'de A Milli Takımımızın 4 maçlık serisi ekranlara gelirken A Spor, A Haber, A Para ve A2 kanallarından birbirinden heyecanlı maçlar, Avrupa'nın yıldızları şifresiz ve canlı olarak yayınlandı. 4 maçlık periyotta Yunanistan A Ligi 2. Grup'ta Almanya deplasmanındaki galibiyeti ile dikkat çekerken İspanya, Dünya Kupası sonrası yine en çok ilgi gören takımlardan oldu. İngiltere'nin 7-0'lık Hırvatistan galibiyeti seyircileri ekran başına kilitlerken Fransa'nın da 4-1'lik Belçika zaferi en sansasyonel maçlardan biri oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkuvaz’da 13 günlük futbol bayramı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA