Turkuvaz’da 13 günlük futbol bayramı

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk dört maçlık periyot sona ererken futbol şöleni Turkuvaz Medya ekranlarındaydı… İlk kez liglere Avrupa'da 4 maçlık ara verilirken 24 Eylül'de başlayan A-B-C Ligi karşılaşmaları nefesleri kesti. ATV'de A Milli Takımımızın 4 maçlık serisi ekranlara gelirken A Spor, A Haber, A Para ve A2 kanallarından birbirinden heyecanlı maçlar, Avrupa'nın yıldızları şifresiz ve canlı olarak yayınlandı. 4 maçlık periyotta Yunanistan A Ligi 2. Grup'ta Almanya deplasmanındaki galibiyeti ile dikkat çekerken İspanya, Dünya Kupası sonrası yine en çok ilgi gören takımlardan oldu. İngiltere'nin 7-0'lık Hırvatistan galibiyeti seyircileri ekran başına kilitlerken Fransa'nın da 4-1'lik Belçika zaferi en sansasyonel maçlardan biri oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör