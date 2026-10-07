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Giriş Tarihi: 7.10.2026 08:47

Vincenzo Montella’dan “Görevimin başındayım” mesajı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından yaptığı paylaşımla “görevimin başındayım” mesajı verdi. İşte detaylar...

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Vincenzo Montella’dan Görevimin başındayım mesajı
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından soluğu İstanbul'da aldı.

İtalyan hoca, dün akşam Ümit Milli Takımımızın, Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda Macaristan ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu fotoğrafı da paylaşarak adeta "Görevimin başındayım" mesajını verdi.

Montella bu gönderisinde atletik performans antrenörü Pierpaolo Polino, analist Massimo Crivellaro, yardımcı antrenörleri Russo Daniele, Hakan Balta, Okan Aydıner ve Ozan Özerkan'ı da etiketledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#A MİLLİ TAKIM #İSTANBUL #VİNCENZO MONTELLA #MACARİSTAN
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Vincenzo Montella’dan “Görevimin başındayım” mesajı
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