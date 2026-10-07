Ziraat Türkiye Kupası: Zonguldak’ta turu geçen Düzcespor!

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında, 3. Lig 1. Grup'un iki takımı Zonguldakspor ile Düzcespor karşı karşıya geldi.
A Spor ekranlarından naklen yayınlanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, Zonguldakspor'da Necmican Cebeci 33. dakikada kırmızı kart gördü.
SON ANLARDA GELEN GOL TURU GETİRDİ
Zorlu karşılaşmada turu geçen taraf ise 1-0'lık skorla Düzcespor oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Berat Yavuz'dan geldi. Düzcespor, 62. dakikada Doğukan Ateş ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
GOL İZLE | Zonguldak Kömürspor 0-1 Düzcespor (Berat Yavuz)