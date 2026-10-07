Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün oynanan 24 mücadele ile devam etti. 2. eleme turunun bugünkü kapanış maçında Eskişehirspor, 1922 Akşehirspor'u 4-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tokat Belediyespor-Etimesgutspor: 1-5

Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor: 3-1

Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1

Kars 36-Fatsa Belediyespor: 1-0

Somaspor-Alanya 1221: 4-2

Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-2

Niğde Belediyespor-Ağrı 1970: 0-2

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir: 1-0

Adanaspor-Adana Adaletgücüspor: 0-2

Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3

Hakkari Zapspor-Adana Demirspor: 6-1

Karacabey Belediyespor-Galataspor: 2-2 (5-3 Penaltılarla)

Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

Gemlik Sümerbeyspor-Uşakspor: 2-0

Söke 1970-Eyvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Bigaspor-Balıkesirspor: 0-3

Eskişehir Anadoluspor-Kepezspor: 4-2

Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 3-2

Küçükçekmece Sinopspor-Büyükçekmecegücü: 5-1

Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor FK: 2-0

Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor: 1-0

Gaziemirspor-Fethiyespor: 0-2

Malatya Yeşilyurtspor-Siirt Futbol SK: 3-1

Eskişehirspor-1922 Akşehirspor: 4-1

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör