1. Lig’de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
9 Ekim Cuma:
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yusuf Adnan Kendirciler
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: Yiğit Arslan
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Boluspor-Antalyaspor: Ömer Faruk Gültekin
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: İbrahim Güner
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: Alper Akarsu
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: Reşat Onur Coşkunses
11 Ekim Pazar:
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: Ali Yılmaz
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor: Fatih Tokail