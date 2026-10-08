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Giriş Tarihi: 08.10.2026 15:01 Son Güncelleme: 08.10.2026 15:02

1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler netleşti.

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1. Lig’de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Trendyol 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

9 Ekim Cuma:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen

17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yusuf Adnan Kendirciler

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu

20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: Yiğit Arslan

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Boluspor-Antalyaspor: Ömer Faruk Gültekin

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: İbrahim Güner

19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: Alper Akarsu

19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: Reşat Onur Coşkunses

11 Ekim Pazar:

16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: Ali Yılmaz

19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor: Fatih Tokail

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRENDYOL 1 #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
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1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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