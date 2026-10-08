Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Batallı, Süper Lig’de şampiyonluğa inanıyor

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, başkan Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle tek liste olmasına rağmen oylarını kullanan genel kurul üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bizim üzerimizde zaten bu sorumluluk vardı. Tekrar bir güvenoyu tazeledik. Bir önceki yönetimde de zaten güzel işler yapıyorduk. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın iyi bir performans sergilediğini belirten Batallı, "Takımımız çok iyi gidiyor. Başkanımız futbolun tek patronudur. Kendisi gereken şeyi zaten geçen gün söyledi. Bazı şeylerin fitilini ateşledi. İnşallah sonu da güzel olacak, sonu da şampiyonluk olacak diye bekliyoruz." dedi.

Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğinin altını çizen Toygun Batallı, şunları kaydetti:

"Sonunda iyi olsun, başı nasıl başlarsa başlasın. İyi gidiyoruz, takımın maşallahı var. Hocamız çok iyi, hocalarımıza çok güveniyoruz, sporcularımız da çok iyi. Biz de akademi olarak A takıma destek vermeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ı daha güzel günler bekliyor. İnşallah sonumuz da sonu da güzel olacak."

Son olarak camiaya seslenen Batallı, "Camiamız müsterih olsun. Güzel bir kadro kuruldu, güzel bir yönetimimiz var. İnşallah şampiyon olacağız. Dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör