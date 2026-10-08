Burak Yılmaz: Artık olması gerekenler oluyor

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 11 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK maçı hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Çorum tesislerinde sürdürüyor. Antrenman öncesi teknik direktör Burak Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nisan 2026'da hakem yönetimine ve dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya yönelik sert eleştirilerde bulunan Yılmaz, açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırıldı. Gündoğdu'nun Eylül 2026'da tutuklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Bir insan bir şeyi her gün konuşursa o konuştuğunun bir değeri kalmaz. Ben bir kere konuştum. Bir daha da bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Eğer bir gün tekrar konuşmam gerekirse yine çıkar konuşurum. O yüzden sürekli bir şeyleri konuşmak, konuştuğumun değerini düşürür. Ben bir kere söyleyeceğimi söyledim ve benim için bu konu kapandı. Ama ilerleyen zamanlarda tekrar konuşmam gerekirse o zaman konuşurum. Ama Allah inşallah bir daha bize konuşmayı nasip etmez. Artık işin içerisine devletimiz girdi. Burada yorum yapmanın bir anlamı yok. Çünkü devlet girdiği için işe yorumlar bize de zarar verir, sizlere de zarar verir. Hiç gerek yok. Artık bırakacağız akışına. Çünkü artık olması gereken şey oluyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

'TAM TAKIM OLAMADIK'

Takımda kaliteli oyuncular bulunduğunu ancak henüz tam anlamıyla takım olamadıklarını ifade eden Yılmaz, "Burada olmak bizim için çok büyük mutluluk. Hem bizi tercih edenlere hem kendi tercihimize inanarak buraya geldik. Çorumspor çok değerli bir kulüp olma yönünde ilerliyor. Hedefleri, projeleri var. Çok güzel hayalleri var. Bizim hedeflerimizle, bizim hayallerimizle örtüştüğü için bizler de buraya açıkçası gelmeyi, kendi kariyerimiz açısından çok doğru olduğunu düşündük. Ayrıca Çorumsporu'nda bu hayallere bizle koşmak istemesi bizi çok mutlu etti. Öncelikle teşekkür ediyorum. İyi bir takımımız var. İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Önceki teknik direktörümüz Uğur kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli bir ekip bıraktı bizlere. Biz de kendi tarzımızca, kendi oyun felsefemizi, oyun anlayışımızı inşallah yansıtıp hep beraber, sizlerin de desteğiyle iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

'HAYALLERİMİZ AYNI DOĞRULTUDA'

Göreve gelme kararında kulüp yönetiminin uzun vadeli hedeflerinin etkili olduğunu söyleyen Yılmaz, "Başkanımız beni davet ettiğinde, sadece kendisi görüşlerini, hedeflerini anlattığı zaman aynı hedeflere zaten çıkıyordu. Benim hayatım, benim oyunculuk anlayışım ve teknik direktörlük anlayışım hep bir challenge ile geçti. Hepinizin de bildiği gibi, Kayseri olsun, Kasımpaşa, Antep olsun. Hep böyle kümede kalma, kümede bırakma, zor pozisyonda alıp kümede bırakmak. Ben bu challenge'ları seviyorum. Ama şu andaki önümüzdeki proje daha farklı bir proje. Uzun vadeli bir proje. Hepinizin de bildiği gibi 3 senelik imzaladık. O yüzden bir galibiyetle her şeyi başarmadığımız, bir mağlubiyetle hiçbir şeyi kaybetmediğimiz bir sezon olacağını düşünüyorum. O yüzden hedeflerimiz, hayallerimiz aynı doğrultuda" diye konuştu.

'SAHADA BABAMI TANIMAM'

Milli takımdan eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile yeniden aynı takımda buluşmasına da değinen Yılmaz, teknik direktör olarak sahada taviz vermeyeceğini vurguladı. Yılmaz, "Cengiz ve Çağlar ile beraber milli takımda en az 20-25 maç oynadığım kardeşlerim. Ama ben bir hocayım. Sahada babamı tanımam. İyiyse oynayacaklar. Kötüyse bekleyecekler. Onlara ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ama çok değerli 2 oyuncu burada olmaları bizim için çok mutlu. Diğer oyuncularım da çok değerli. Çok önemli oyuncularım var. Türk'ü, yabancısı, genci. Biz hep beraber bir takım olma yolunda, bir aile olma yolunda inşallah sizlerin de desteğiyle bu yönde gidersek ben başarının geleceğine inanıyorum. Çünkü değerli bir kadronuz" ifadelerini kullandı.

'YENİ AİLEM BURASI'

Hafta sonu deplasmanda eski takımı Gaziantep FK ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yılmaz, eski takımına karşı duygusal bir maç yaşamayacağını söyledi. Gaziantep FK'da geçirdiği döneme ilişkin Yılmaz, "Güzeldi, ekmeğini yedik. Çok değerli günler geçirdik. Beraber savaştık. Orada çok değerli bir aile olduk. Çok sevdiğim insanlar var ama ben bugün buradayım. Galip gelmek için her şeyi yapacağız. Bugün şu andaki yeni ailem burası. O yüzden gidip kazanmak istiyoruz. Hiç fazla duygusal falan değilim. Tabii ki sarılacağız, öpüşeceğiz. Tabii ki de eski günleri yad edeceğiz ama kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör