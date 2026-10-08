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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Düzce 18’lik Berat ile turladı

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Düzce 18’lik Berat ile turladı
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A Spor'un ekrana getirdiği Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Düzcespor, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup etti. Nefes nefese geçen mücadelenin son anları heyecan fırtınasına sahne oldu. İki takım da galibiyet için yüklenirken bulduğu fırsatı Düzce daha iyi değerlendirdi. Sonradan oyuna giren 18 yaşındaki Berat Yavuz, 86'da takipçiliğini konuşturarak attığı golle turu getiren isim oldu.

TOPLU SONUÇLAR
Hatay-Karaköprü Bld: 1-2
Kars 36 Spor-Fatsa Bld: 1-0
Niğde Bld-Ağrı: 0-2
Tokat Bld-Etimesgut: 1-5
Fosfat-Kırşehir: 1-0
Osmaniye-Yeni Mersin: 0-3
Hakkari Zap-Adana Demir: 6-1
Somaspor-Alanya 1221: 4-2
Adanaspor-Adaletgücü: 0-2
Pazarspor-Erbaaspor 3-1
Silivrispor-Kartal Bulvar: 3-2
Küçük.Ç.Sinop-B.Çekmece: 5-1
Bursa Yıldırım-Amasya 2-0
Gölcük-Yozgat Bld: 2-0
Karacabey-Galata: 7-5 (Pen)
Gemlik-Uşakspor 2-0
Söke-Ayvalık Bld: 1-2 (Uzt)
Bigaspor-Balıkesir: 0-3
Eskişehir Anadolu-Kepez: 4-2
Karabük-Beykoz: 1-0
Gaziemir-Fethiye: 0-2
M.Yeşilyurt-Siirt Spor: 3-1
Eskişehir-Akşehir: 4-1

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Düzce 18’lik Berat ile turladı
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