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Giriş Tarihi: 8.10.2026 10:24 Son Güncelleme: 8.10.2026 10:26

Ekim ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri...

Turkuvaz Medya'da yayınlanan UEFA Uluslar Ligi'nin ardından, Ekim ayı FIFA Dünya sıralaması ortaya çıktı. İşte A Milli Futbol Takımımızın sıralamadaki yeri...

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İHA
Ekim ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! İşte Türkiye’nin yeri...
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A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında bin 563 puanla 31. sırada yer aldı.

Millilerin, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa bin 958 puanla üçüncü, Belçika bin 779 puanla sekizinci ve İtalya bin 713 puanla 15. sıradaki yerlerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan ekim ayı sıralamasında, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren 2 bin 11 puanlı İspanya'nın birinci, 2026 Dünya Kupası finalisti bin 972 puanlı Arjantin'in ikinci, bin 958 puanlı Fransa'nın üçüncü ve bin 925 puana sahip İngiltere'nin dördüncü sıradaki yerleri değişmedi. Portekiz ise iki basamak yükselerek bin 807 puanla beşinci sırada yer aldı.
Bir sonraki resmi FIFA dünya sıralaması 18 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #2026 DÜNYA KUPASI #UEFA ULUSLAR LİGİ #FIFA
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Ekim ayı FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri...
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