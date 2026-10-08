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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Emlak kralı Simeone 7 bina, 180 daire

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Emlak kralı Simeone 7 bina, 180 daire
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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin serveti dudak uçuklattı. L'Equipe'in haberine göre; yıllık 20 milyon Euro kazanan Arjantinli çalıştırıcı, parasını gayrimenkulde değerlendirdi. Carpersim SL şirketinin ticaret siciline göre; satın alımların değerinin yaklaşık 39,7 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Söz konusu portföyde, Madrid'in özellikle Salamanca ve Chamberi bölgelerinde bulunan 180 daire ve 7 bina yer alıyor. Simeone'nin yatırım yaparken daire yerine binaların tamamını satın aldığı aktarıldı. Simeone çiftinin ayrıca bir hektarlık arazi alarak üniversite yurdu ve yeni projeler üzerinde çalıştığı da öğrenildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Emlak kralı Simeone 7 bina, 180 daire
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