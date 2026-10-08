Emlak kralı Simeone 7 bina, 180 daire

Atletico
Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin serveti dudak uçuklattı. L'Equipe'in haberine göre; yıllık 20 milyon Euro kazanan Arjantinli çalıştırıcı, parasını gayrimenkulde değerlendirdi. Carpersim SL şirketinin ticaret siciline göre; satın alımların değerinin yaklaşık 39,7 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.
Söz konusu portföyde, Madrid'in özellikle Salamanca ve Chamberi bölgelerinde bulunan 180 daire ve 7 bina yer alıyor. Simeone'nin yatırım yaparken daire yerine binaların tamamını satın aldığı aktarıldı. Simeone çiftinin ayrıca bir hektarlık arazi alarak üniversite yurdu ve yeni projeler üzerinde çalıştığı da öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör