Emlak kralı Simeone 7 bina, 180 daire

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Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin serveti dudak uçuklattı. L'Equipe'in haberine göre; yıllık 20 milyon Euro kazanan Arjantinli çalıştırıcı, parasını gayrimenkulde değerlendirdi.Söz konusu portföyde, Madrid'in özellikle Salamanca ve Chamberi bölgelerinde bulunan 180 daire ve 7 bina yer alıyor. Simeone'nin yatırım yaparken daire yerine binaların tamamını satın aldığı aktarıldı.