Galatasaray ile Kasımpaşa 45. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray yarın (9 Ekim cuma günü) saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 2 galibiyet, 4 beraberlik sonucunda topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligdeki son maçta Trabzonspor'a 4-0'lık skorla kaybeden Aslan, Kasımpaşa müsabakasıyla yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyor.



45. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 defa sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 8 kez rakibini mağlup edebildi. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 90 golüne, lacivert-beyazlılar 49 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray evinde 3-0, Kasımpaşa da sahasında 1-0'lık skorla kazandı.



EVİNDE 38 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, RAMS Park'ta uzun zamandır mağlup olmuyor. Evinde en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 38 maçta 30 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı.



İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, Çorum FK ile 2-2 berabere kalırken, Göztepe'yi 3-2, Kocaelispor'u da 1-0 mağlup etti.



ZEMİN YENİLENDİ

Galatasaray yönetimi, milli maçlar nedeniyle verilen arada RAMS Park'ın bozulan zemininde yenileme çalışmaları yaptı. Bu dönemde yoğun çalışmalar sonucunda zemin Kasımpaşa maçına hazır hale getirildi.



8 MAÇ OYNAYACAK

Verilen aranın ardından Galatasaray, ligin dışında UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarıyla da birlikte bir sonraki milli maçlara kadar yoğun tempoda olacak. Sarı-kırmızılılar 30 günde Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 8 maça çıkacak. Aslan bu süreçte ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler ile, Şampiyonlar Ligi'nde de Barcelona, Lille ve Stuttgart ile mücadele edecek.



OKAN BURUK İLE LESLEY UGOCHUKWU CEZALI

Galatasaray'da Kasımpaşa karşılaşmasında Teknik Direktör Okan Buruk ile Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu cezasından dolayı yer alamayacak. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları mücadelede kırmızı kart gören Okan Buruk 1, Ugochukwu da 2 maç men cezası aldı.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Roland Sallai ve Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.



6 MAÇIN 4'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı 6 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Bu sezon savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar, 6 karşılaşmanın 4'ünde de kalesini gole kapatamadı.

SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan son 10 karşılaşmada da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı ekip 6 kez rakibini yenerken, Paşa da 2 defa kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.



PAŞA LİGİN TEK YENİLGİSİZ TAKIMI

Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon yenilgisi olmayan tek takım olarak dikkat çekiyor. Lacivert-beyazlılar, Çorum FK ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Trabzonspor, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve Konyaspor ile de berabere kaldı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör