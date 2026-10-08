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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Görme Engelli Kadın Milliler tarih yazdı

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Görme Engelli Kadın Milliler tarih yazdı
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Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Ay-Yıldızlı takım, Polonya ile karşı karşıya geldi. Kaptan Gülşah Aktürk ve Kevser Ökmen'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Türkiye, böylece tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda namağlup altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyon boyunca 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan milliler, 7 kez ağları havalandırırken kalesinde gol görmedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AVRUPA ŞAMPİYONASI
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Görme Engelli Kadın Milliler tarih yazdı
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