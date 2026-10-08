Son tango herkesi ağlattı!

Arjantin'de bir devir kapandı. Tangocular'ın efsane kaptanı Lionel Messi, 21 yıllık milli takım kariyerini sonlandırırken duygusal anlar yaşandı. Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental, tarihi günlerinden birini yaşadı. Arjantin'in, Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında son kez milli formayı terleten 39 yaşındaki yıldız, 1 gol, 2 asistle ülkesine veda etti. Gece, "Son Tango" adıyla anılan törenle başladı. Havai fişek gösterisiyle sahaya çıkan oyuncular, tribünlerde dev bir 'gracias' (teşekkürler) yazılı 10 numaralı forma görseliyle karşılandı. Güney Amerika'nın ünlü sanatçıları bu anlamlı maçta yıldız oyuncuyu yalnız bırakmadı. Yaklaşık 85 bin futbolseverin doldurduğu tribünler Messi için tek yürek oldu ve yıldız futbolcunun adını dakikalarca haykırdı, Arjantinli yıldız gözyaşlarını tutamadı. 8 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan efsane futbolcu, Arjantin formasını son kez sırtından çıkarırken geride kupalarla, rekorlarla ve unutulmaz anlarla dolu bir miras bıraktı. Messi, kulüp kariyerini ise ABD ekibi Inter Miami'de sürdürüyor.



GURURLA AYRILIYORUM

Taraftarlara konuşma yaparken gözyaşlarını tutamayan Messi duygularını şöyle anlattı: "Bu forma altında savaşmayı hiç bırakmadım, elimden gelenin en iyisini vermekten vazgeçmedim. Arjantin Milli Takımı için oynamak insanın başına gelebilecek en güzel şey. Hepinizi özleyeceğim. Bundan sonra sizin yanınızda olacağım. Minnettarım, gururlu ve huzurlu bir şekilde ayrılıyorum."





RONALDO'DAN SAYGI MESAJI

MESSİ'YE, yıllarca Barcelona-Real Madrid rekabetinde kozlarını paylaştığı ve kıyaslandığı Cristiano Ronaldo'dan da destek geldi. Portekizli yıldız, Messi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiye şu yorumu yaptı: "Leo, yıllardır ülkene sahip çıkıyorsun ve sonsuza dek hatırlanacak bir hikâye yazdın. Arjantin ile başardıklarına sonsuz saygı duyuyorum. Seni kucaklıyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör