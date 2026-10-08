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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri TAYLOR’dan

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Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri TAYLOR’dan
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Tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesinin ardından Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakem atamalarını yapacak isim belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, atamaların MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin esas alınacağı belirtildi. Taylor, yardımcılarıyla birlikte bu hafta oynanacak Süper Lig maçlarında görev yapacak hakemlerin belirlenmesinde süreci yönetecek. TFF, Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından geçici MHK'yı belirlemiş ve geçici MHK, 6-7-8 Ekim'deki Türkiye Kupası maçlarının atamalarını gerçekleştirmişti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SÜPER LİG
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Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri TAYLOR’dan
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