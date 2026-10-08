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Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:12

Süper Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor!

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı start veriyoır. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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Süper Lig’de 7. haftanın perdesi açılıyor!
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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, yarın (9 Ekim cuma günü) oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Süper Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor!
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