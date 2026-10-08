Türkiye Kupası’nda yürek burkan gol sevinci! 13 yaşındaki kuzenini unutmadı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Orduspor 1967, sahasında ağırladığı Kdz. Ereğli 1980'i 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ümraniyespor'dan Orduspor 1967'ye kiralanan 19 yaşındaki Servet Berat Fidan, karşılaşmanın 48. dakikasında takımının ilk golünü kaydederken, gol sevincinde yaklaşık bir ay önce hayatını kaybeden kuzeni Muhammet Emin Akan'ı andı.

13 YAŞINDAKİ KUZENİNİ GOLLE ANDI

Henüz 13 yaşındaki Muhammet Emin Akan, yaklaşık bir ay önce halı saha maçından dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.

Kuzeninin hatırasını yaşatmak isteyen Servet Berat Fidan, karşılaşma öncesinde özel bir tişört hazırlattı. Genç futbolcu, gol sevincinin ardından hazırlattığı tişörtle kuzenini andı.

GOL İZLE | Orduspor 1967 1-0 Kdz. Ereğli 1980 (Servet Fidan)

"İLK GOL BANA NASİP OLDU"

Yaşanan anın hikâyesini anlatan Servet Berat Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan önce, olur da bir takım arkadaşım gol atarsa onunla birlikte kuzenimi anarız diye bir tişört bastırdım. Fakat ilk gol bana nasip oldu. Muhammet'e armağan olsun."

2007 doğumlu Servet Berat Fidan, futbol kariyerine Ümraniyespor altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Yalova FK'da kiralık olarak geçiren genç orta saha oyuncusu, 2026-2027 sezonunda Orduspor 1967'ye kiralandı. Fidan, daha önce Türkiye U16 Milli Takımı'nda da forma giydi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Servet Berat Fidan'ın 48. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 56. dakikada Recep Metin ve 64. dakikada Gökberk Efe'nin golleriyle farkı üçe çıkardı.

Kdz. Ereğli 1980, 80. dakikada Onurcan Güler'in golüyle farkı ikiye indirirken, 81. dakikada Oğulcan İnanç maçın skorunu 4-1 olarak belirledi. Bu sonuçla Orduspor 1967, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu'na yükseldi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör