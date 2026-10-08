Ziraat Türkiye Kupası: Erciyes 38 FSK tur biletini kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Spor'da yayınlanan 2. Eleme Turu'nda Açıkalın Erciyes 38 FSK sahasında Kahta 02 Spor'u konuk etti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanan taraf, 2-0'lık skorla Erciyes FSK oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 71. dakikada Mehmet Tosun ile 90+3'te Fatih Yiğit Şanlıtürk kaydetti.