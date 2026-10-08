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Giriş Tarihi: 08.10.2026 16:00

Ziraat Türkiye Kupası: Erciyes 38 FSK tur biletini kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. Açıkalın Erciyes FSK, sahasında Kahta 02'yi 1-0 yenerek 3. tura yükselmeyi başardı.

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Ziraat Türkiye Kupası: Erciyes 38 FSK tur biletini kaptı!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Spor'da yayınlanan 2. Eleme Turu'nda Açıkalın Erciyes 38 FSK sahasında Kahta 02 Spor'u konuk etti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanan taraf, 2-0'lık skorla Erciyes FSK oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 71. dakikada Mehmet Tosun ile 90+3'te Fatih Yiğit Şanlıtürk kaydetti.

"ÖZGÜR FİLİSTİN" TİŞÖRTÜYLE MAÇA ÇIKTILAR

Mücadele öncesinde Kahta 02 takımının futbolcuları sahaya, "Özgür Filistin" tişörtleriyle çıktı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL İZLE | Erciyes 38 FK 1-0 Kahta 02 Spor (Mehmet Tosun)

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #A SPOR

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Ziraat Türkiye Kupası: Erciyes 38 FSK tur biletini kaptı!
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