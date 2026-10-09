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Giriş Tarihi: 09.10.2026

4 sıra birden aşağı indik

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4 sıra birden aşağı indik
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Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'nde 4 maçta 4 yenilgi alan A Milli Takımımız sıfır puanla grubunda son sırada yer alırken FIFA tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında da 4 sıra birden düştü. Eylül ayında 27. olan Ay-Yıldızlılar 1563 puanla 31. sıraya geriledi. İspanya zirvedeki yerini korurken onu Arjantin takip etti. Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Fransa 3. oldu. Diğer rakiplerimiz Belçika 8, İtalya ise 15. basamakta bulundu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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4 sıra birden aşağı indik
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