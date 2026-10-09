4 sıra birden aşağı indik

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Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'nde 4 maçta 4 yenilgi alan A Milli Takımımız sıfır puanla grubunda son sırada yer alırkenİspanya zirvedeki yerini korurken onu Arjantin takip etti.