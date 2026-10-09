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Giriş Tarihi: 09.10.2026 21:25

A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçında üstünlüğü koruyamadı!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Slovenya ile yenişemedi.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçında üstünlüğü koruyamadı!
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2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadele öncesinde ay-yıldızlılarda 122. maçına çıkan Didem Karagenç ve 101. kez milli formayı terleten kaptan Ebru Topçu'ya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hatıra forması hediye edildi.

Millilerin gollerini 18. dakikada penaltıdan Kader Hançar, 25 ve 75. dakikalarda da Selen Altunkulak kaydetti.

Turda rövanş karşılaşması, 13 Ekim Salı günü TSİ 18.00'de Sportni Park'ta oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçında üstünlüğü koruyamadı!
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