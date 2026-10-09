Adana’ya vefasını gösterdi

Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor
'da kulübün ekonomik darboğazdan çıkması için yürütülen çalışmalar sürerken, geçmiş döneme ait alacak dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ligde -44 puanla son sırada yer alan Adana temsilcisi, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kulüpte görev yaptığı 2021- 2023 yılından kalan 330 bin Euro (Yaklaşık 19 milyon TL) alacağından feragât ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "Halen A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella
, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor'daki geçmişe dönük 330 bin Euro tutarındaki alacaklarından feragât ettiğini, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir. Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakârlıktan dolayı Sayın Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz."
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Mete Efendioğlu - Editör