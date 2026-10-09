Arda Güler’den Vincenzo Montella’ya veda sözleri!

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın görevden alınmasının ardından Arda Güler bir paylaşıma imza attı.

Arda Güler yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arda Güler, Vincenzo Montella'ya yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hocam, her şey için teşekkür ederim. Bana duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek her zaman çok değerli oldu. Milli takımla birlikte unutulmaz anlar yaşadık ve birlikte biriktirdiğimiz tüm güzel anılar için her zaman minnettar olacağım. Sizinle çalışmak benim için büyük bir mutluluktu. Size ve tüm teknik ekibinize gelecekte başarılar diliyorum."