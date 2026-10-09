Barış Alper Yılmaz: Aile içinde ufak problemler olabiliyor!

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1 galip gelen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Mutluyuz, milli aradan sonra yoğun bir fikstür içerisindeyiz, kolay değil. Kasımpaşa'yı da tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu maçı kazanacağımıza inanıyordum. Golü beni atmam önemli değil. Mutluyuz, yola devam edeceğiz" dedi.

Performansına dair soruya Barış Alper Yılmaz, "Taraftarlar, benim ailem. Aile içinde ufak problemler olabiliyor. Sosyal medyada yansıma olarak beni gösterebiliyorlar. Ben iyi insan olmak istiyorum ve onlar da bunu biliyorlar ve bu yanımı seviyorlar" cevabını verdi.