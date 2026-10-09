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Giriş Tarihi: 09.10.2026 22:39

Barış Alper Yılmaz: Aile içinde ufak problemler olabiliyor!

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra konuştu.

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Barış Alper Yılmaz: Aile içinde ufak problemler olabiliyor!
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Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1 galip gelen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Mutluyuz, milli aradan sonra yoğun bir fikstür içerisindeyiz, kolay değil. Kasımpaşa'yı da tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu maçı kazanacağımıza inanıyordum. Golü beni atmam önemli değil. Mutluyuz, yola devam edeceğiz" dedi.

Performansına dair soruya Barış Alper Yılmaz, "Taraftarlar, benim ailem. Aile içinde ufak problemler olabiliyor. Sosyal medyada yansıma olarak beni gösterebiliyorlar. Ben iyi insan olmak istiyorum ve onlar da bunu biliyorlar ve bu yanımı seviyorlar" cevabını verdi.

Barış Alper Yılmaz son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Zaman zaman formum düşüyor, hep iyi performans göstermek isterim ama olmuyor. Onlara her zaman iyi bir Barış Alper Yılmaz göstermek istiyorum. Benimle aralarında çok farklı bir bağ var. Onları hep mutlu edeceğim ve inşallah bunu hep yapacağım."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #KASIMPAŞA #BARIŞ ALPER YILMAZ #SÜPER LİG

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Barış Alper Yılmaz: Aile içinde ufak problemler olabiliyor!
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