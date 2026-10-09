’Başkan Erdoğan’a teşekkür ederiz’

Trabzonspor
Başkanı Ertuğrul Doğan
, kulüp dergisine yazdığı yazıda Kemerburgaz'daki arazi tahsisi konusunda önemli bir gelişme yaşandığını bildirdi. Doğan, "Bu proje Trabzonspor'un geleceğine daha sağlam bir zemin hazırlayacak. Çalışmalar ilerledikçe detaylarını açıklayacağız. Projenin tamamlanması talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulübe gösterdiği ilgi ve desteği dolayısıyla teşekkür ederiz"
dedi. Thomas Reis'in Türkiye ligini yakından tanımasının ve çalışma disiplininin tercih sürecinde etkili olduğunu vurgulayan başkan Ertuğrul Doğan, "Hedefimiz hem şampiyonluk hem Türkiye Kupası'nı kazanmak"
ifadesini kullandı.
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Mete Efendioğlu - Editör