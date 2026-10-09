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Giriş Tarihi: 09.10.2026 08:54

Beşiktaş'ta Miretti, 11'e göz kırptı!

Antrenman performansıyla Beşiktaş’ın en iyilerinden olan 23 yaşındaki Fabio Miretti, hem Italiano’nun oyun isteklerine hem de İstanbul’a uyum sağladı.

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Ogün ŞAHİNOĞLU Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta Miretti, 11’e göz kırptı!
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Beşiktaş'ta milli arada 17 futbolcu takımdan ayrılıp ülkeleri adına forma giymeye gitmişti.

Elinde çok az sayıda oyuncu kalan teknik direktör Vincenzo Italiano, mevcut grubun hem fiziksel eksiklerini kapatmak hem de tempolarını yukarı çekmek adına çalışmalar gerçekleştirdi.

Juventus'tan kiralanan, siyah-beyazlı takıma katıldığında sakatlık sorunu yaşayan Fabio Miretti, aranın en iyi geldiği isim oldu. 23 yaşındaki İtalyan futbolcunun tamamen kendini bulduğu ve eksiklerini kapattığı, antrenman performansıyla da aranın en iyilerinden olduğu ifade edildi.

İLK 11'E GÖZ KIRPIYOR

Pazar günü oynanacak Kocaelispor maçında 11'de olması beklenen orta sahanın adaptasyon sürecini tamamladığı ve hem hocası Italiano'nun oyun isteklerine hem de yeni takımı ile şehre uyum sağladığı belirtildi.

Teknik ekip, Miretti'yi artık çok daha sık değerlendirecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #FABİO MİRETTİ #KOCAELİSPOR #BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş'ta Miretti, 11'e göz kırptı!
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