SON DAKİKA | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan devam kararı! Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu kritik toplantıda alınan kararları açıkladı.
TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.
Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.
A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.
Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır.”
TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alındığını açıkladı.
Mecnun Otyakmaz, Vincenzo Montella’nın durumuna dair soruyu şu şekilde cevapladı: “O konu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrılık. Herhalde bir karar çıkacaktır."
TFF’den istifa eden Mecnun Otyakmaz şu sözleri dile getirdi: “Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur.”
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun gündeminde seçim kararı olmadığı açıklandı.
Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan istifa ettiğini açıkladı. Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin’in de istifa ettiği belirtildi.
A Spor’un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu’nun gündeminde olağanüstü seçim yok! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimlerin belirlenen takvimde yapılacağını yönetimine iletti.
Hakemler dosyası soruşturması kapsamında, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü seçim ihtimali başta olmak üzere MHK Başkanlığı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın geleceğini görüşüyor.