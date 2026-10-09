SON DAKİKA | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan devam kararı! Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı

MECNUN OTYAKMAZ: KALAN ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLİYORUZ

TFF’den istifa eden Mecnun Otyakmaz şu sözleri dile getirdi: “Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur.”