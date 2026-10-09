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SON DAKİKA | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan devam kararı! Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu görevine devam kararı aldı. Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Mecnun Otyakmaz ile birlikte 5 yönetim kurulu üyesi istifa kararı aldıklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 09.10.2026 18:06 Son Güncelleme: 09.10.2026 18:46
SON DAKİKA | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan devam kararı! Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bir toplantı gerçekleştirildi.
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18:34

TFF'DE ALINAN KARARLAR

Türkiye Futbol Federasyonu kritik toplantıda alınan kararları açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır.”

18:31

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILDI!

TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alındığını açıkladı.

18:28

MONTELLA’NIN DURUMU

Mecnun Otyakmaz, Vincenzo Montella’nın durumuna dair soruyu şu şekilde cevapladı: “O konu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrılık. Herhalde bir karar çıkacaktır."

18:27

MECNUN OTYAKMAZ: KALAN ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLİYORUZ

TFF’den istifa eden Mecnun Otyakmaz şu sözleri dile getirdi: “Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur.”

18:23

HACIOSMANOĞLU’NDAN DEVAM KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun gündeminde seçim kararı olmadığı açıklandı.

18:20

TFF’DE İSTİFALAR PEŞ PEŞE

Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan istifa ettiğini açıkladı. Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin’in de istifa ettiği belirtildi.

18:09

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM YOK

A Spor’un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu’nun gündeminde olağanüstü seçim yok! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimlerin belirlenen takvimde yapılacağını yönetimine iletti.

18:07

HAKEMLER SORUŞTURMASI GÜNDEMDE

Hakemler dosyası soruşturması kapsamında, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanmıştı.

18:05

TOPLANTIDA KRİTİK KONULAR VAR

Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü seçim ihtimali başta olmak üzere MHK Başkanlığı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın geleceğini görüşüyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #FERHAT GÜNDOĞDU #VİNCENZO MONTELLA #MHK #TFF #YASİN KOL

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SON DAKİKA | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan devam kararı! Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı
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