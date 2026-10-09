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Giriş Tarihi: 09.10.2026 18:01

CANLI | Süper Lig’de Galatasaray - Kasımpaşa maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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CANLI | Süper Lig’de Galatasaray - Kasımpaşa maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

Heyecan dolu müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Temel üstlenecek.

VAR'da Gustavo Fernandes Correia, AVAR'da ise Çağdaş Altay görev alacak.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Leao, Deniz Gül.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Baldursson, Rafferty, Güven Yalçın, Ali Yavuz Kol, Benedyczak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #KASIMPAŞA #SÜPER LİG

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CANLI | Süper Lig’de Galatasaray - Kasımpaşa maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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