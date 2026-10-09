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Giriş Tarihi: 09.10.2026

Doğru tercih Vedat Muriqi

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UĞUR ÇEM UĞUR ÇEM
Doğru tercih Vedat Muriqi
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F.Bahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın ilk transferi olan Vedat Muriqi, 15.5 milyon Euro'luk yatırımının hakkını veriyor. Yaz başında yaşadığı sakatlığa rağmen sahalara güçlü dönen Vedat, kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. 6 sene sonra geri geldiği sarı-lacivertli takımda ikinci baharını yaşayan Kosovalı santrfor, sezon başında listede yer alan Ollie Watkins, Serhou Guirassy ve Alexander Sörloth'u performansıyla geride bıraktı. Bu sezon sakatlığından dolayı 3 maçta forma giyemeyen Muriqi, F.Bahçe'de toplamda 8 gollük (7 gol-1 asist) katkı verdi.

3 MAÇ KAÇIRDI AMA YİNE DE GEÇTİ!
Gündeme gelen Watkins; yeni takımı Al-Hilal'de 3 gol-2 asistle oynadı. Dortmund'da Guirassy; fileleri 4 kez havalandırıp, 2 gol pası verdi. Atletico Madrid'de oynayan Sörloth ise kas yaralanması sakatlığından kurtulamadı ve forma yüzü göremedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VEDAT MURİQİ #AZİZ YILDIRIM
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Doğru tercih Vedat Muriqi
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