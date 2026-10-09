Emre Belözoğlu: Türk futbolu fazlasıyla kan kaybetti!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Belözoğlu, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun bir milli aradan çıkmanın iki takımı da zorladığına değinen Belözoğlu, "Maçı oyunun başı, ortası ve sonu olarak ayırdığımızda ortasında momentumun tamamen bize geçmişti. Rakibin 10 kişi kalması ve sonrasında muhteşem bir gece yaşayabileceğimizi hissettiren golü de bulduk. Sonrasında biraz iştahlandık. Bence şu an ne yazık ki bunun cezasını çekiyoruz. Sonrasında kazanmak için hamleler yaptık. Her yaptığımız hamlede bence oyun çok geriye gitti. Oyun geriye gittikçe de Galatasaray bireysel oyuncu kalitesiyle maçı çözdü. Çok genç bir takımız. Gelişime aday oyuncularla bu takım kuruldu. Bu gece hepimiz için acı bir tecrübe oldu. Oyuncu değişiklikleri sonrası oyun geriye gitmesi benim kendime çıkarmam gereken bir ders. Bu gece için çok üzgünüm." diye konuştu.

Maç 1-1'e geldikten sonra galibiyet için oyuncu değişikliği yaptığını belirten Belözoğlu, "Bugün oyuna soktuğumuz çok ofansif ve çok beklenti içinde olduğumuz oyuncular. En çok güvendiğimiz, ön alanda yatırım yaptığımız oyunculardan ne yazık ki karşılığını alamadık. Aslında yaptığımız hamle kazanma hamlesiydi. Soktuğumuz oyuncu profilleri de kazanma hamlesi profillerdi. Ancak beklediğimin çok altında kaldılar. Oyun geriye gitti. Son 10 dakika bizim için çok kötüydü. Üzgünüm, sorumluluk burada tabii ki bizim. Bu genç ve gelişime açık oyunculara çok inanıyor ve güveniyoruz. Bu işin böyle bir maliyeti de var. Bu yola çıkarken de çetrefilli bir yol olduğunu da biliyoruz." ifadelerini kullandı.