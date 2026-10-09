Erciyes evinde turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Erciyes 38 FK, konuk ettiği Kahta 02 Spor'u 2-0'lık skorla yenerek adını sonraki aşamaya yazdırdı. A Spor'un ekranlara getirdiği müsabakanın ilk devresi golsüz geçildi. İkinci yarıda iki takım da vitesi yükseltti. Erciyes, 71'de Mehmet Tosun'un kaydettiği golle öne geçerken 90+3'te ise Fatih Şanlıtürk sonucu tayin etti. Diğer sonuçlar: Denizli İY-Serik: 0-1, Orduspor-Ereğli: 4-1.

KAHTA'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Mücadele öncesinde, Gazze'de soykırıma uğrayan Filistin halkı için destek mesajı verildi. Kahta 02 Sporlu futbolcular, sahaya "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı.

İŞTE TUR ATLAYANLAR

BITLIS, Kırklarelispor, Sakaryaspor, Karşıyaka, Adana Adalet, Kars 36 Spor, Somaspor, Hakkari Zap, Mazıdağı Fosfat, Etimesgut, Karaköprü, Ağrı 1970, Yeni Mersin İdman Yurdu, Pazarspor, Düzcespor, Eskişehir Anadolu, Gemlik, Gölcükspor, Balıkesirspor, Bursa Yıldırım, K.Çekmece Sinop, Karacabey, Silivri, Ayvalıkgücü, Fethiye, Karabük İdman Yurdu, Malatya Yeşilyurt, Eskişehirspor, Erciyes 38 FK, Serik, Orduspor.

RIVA'DA KURA GÜNÜ

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak tören, saat 11.00'de başlayacak. Kuraya, turu geçen 31 ve bu turdan itibaren katılacak 41 takım olmak üzere toplam 72 kulüp katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur müsabakaları, 27-28- 29 Ekim'de oynanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör