Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a konuk olacak! Asensio dönüyor...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Ligde sarı-lacivertliler, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 10 puanla 6. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı ve averajla 9. sırada yer alıyor.

LİGDE 49.RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavililer ise 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 112 gol atarken, Rizespor 47 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon Rize'de oynanan maçı Kanarya, 5-2'lik skorla kazanırken, Kadıköy'deki müsabaka 2-2 sona erdi.

RİZE'DE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe'nin Karadeniz ekibine karşı galibiyet serisi son lig maçında bozuldu. Bu maç öncesi 12 maçlık seri yakalayan sarı-lacivertliler, Rize'de ise oynadığı son 6 mücadelede sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu süreçte gol yollarında etkili olan Kanarya, 23 kez gol sevinci yaşadı. Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de 3-0 yendi.

TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Mert Müldür, forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilen ve milli arada cezası tamamlanan Mert Hakan Yandaş'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

ASENSIO DÖNÜYOR

Ligin 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, Rizespor karşısında kadroda olacak. Tedavi sürecinin ardından sakatlığını tamamen atlatan Asensio, milli maç arasında oynanan hazırlık maçında da forma giydi. Teknik Direktör İsmail Kartal, Marco Asensio'ya Rize'de 11'de görev verecek.

DEPLASMAN KARNESİ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 3 maça çıktı. Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerken, Gaziantep FK ile de berabere kaldı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde deplasmanda toplam 3 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

VEDAT MURIQI FORMDA

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, 6 golle takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor. Bu sezon 4'ü 11 olmak üzere 6 lig maçında görev alan Vedat, son lig maçı olan Eyüpspor'a karşı 4 kez fileleri havalandırdı. Yaklaşık 7 yıl sonra Rize'de sarı-lacivertli formayı giyecek olan Vedat Muriqi, eski takımına karşı bir kez daha mücadele edecek.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe oynanacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör