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Giriş Tarihi: 09.10.2026 08:59

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi etkisi!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Vedat Muriqi, performansıyla kendine güvenenleri mahcup etmedi.

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UĞUR ÇEM UĞUR ÇEM
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi etkisi!
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F.Bahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın ilk transferi olan Vedat Muriqi, 15.5 milyon Euro'luk yatırımının hakkını verdi. Yaz başında yaşadığı sakatlığa rağmen sahalara güçlü dönen Vedat, kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı.

6 sene sonra geri geldiği sarı-lacivertli takımda ikinci baharını yaşayan Kosovalı santrfor, sezon başında listede yer alan Ollie Watkins, Serhou Guirassy ve Alexander Sörloth'u performansıyla geride bıraktı.

Bu sezon sakatlığından dolayı 3 maçta forma giyemeyen Muriqi, F.Bahçe'de toplamda 8 gollük (7 gol-1 asist) katkı verdi.

3 MAÇ KAÇIRDI AMA YİNE DE GEÇTİ

Gündeme gelen Watkins; yeni takımı Al-Hilal'de 3 gol-2 asistle oynadı. Dortmund'da Guirassy; fileleri 4 kez havalandırıp, 2 gol pası verdi.

Atletico Madrid'de oynayan Sörloth ise kas yaralanması sakatlığından kurtulamadı ve forma yüzü göremedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#AZİZ YILDIRIM #OLLİE WATKİNS #SERHOU GUİRASSY #ALEXANDER SÖRLOTH #ATLETİCO MADRİD #VEDAT MURİQİ #FENERBAHÇE
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi etkisi!
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