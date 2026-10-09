Futbolun ateşi Riva’da yanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da kritik gündem maddelerini görüşmek için bir araya gelecek. Toplantıya Almanya'dan dönen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlık edecek. Yönetim kurulunun ilk gündem maddesinin A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlar olması bekleniyor. Dört maçta puan alamayan ve organizasyonda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Milli Takım'da gözler teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğine çevrildi. İtalyan çalıştırıcının, TFF ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Montella'nın mukavelesinde tazminat maddesinin bulunmadığı belirtiliyor.

MONTELLA İÇİN FİKİR SORULACAK

Deneyimli teknik adamın ücretini aylık 180 bin Euro olarak aldığı, bunun yanında çeşitli bonusların da bulunduğu ifade ediliyor. TFF yönetiminde Montella ile yolların ayrılma ihtimalinin yüzde 90 seviyesine çıktığı öğrenildi. Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde kalan iki maçına farklı bir teknik adamla çıkılması seçeneğinin yönetim içerisinde ağırlık kazandığı belirtiliyor. Montella'nın görevine devam edip etmeyeceği yönetim kurulunda yapılacak oylamayla netlik kazanacak. Yollar ayrılırsa yaklaşık 5 aylık maaşı hocaya ödenecek. Riva'daki zirvede bir sürpriz yaşanmazsa İtalyan teknik adamın Milli Takım'daki döneminin bugün sona ermesi bekleniyor.

40 MAÇLIK MONTELLA KARNESİ

SON 7 maçın 6'sını kaybeden A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği belirsizliğini koruyor. 21 Eylül 2023'te Ay-Yıldızlılar'ın başına geçen İtalyan çalıştırıcı, Türkiye ile çıktığı 40 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Montella'nın maç başına 1.77 puan ortalaması bulunuyor.

YASİN KOL VE MHK MASADA OLACAK

Riva'daki toplantının önemli bir konu başlığı ise Merkez Hakem Kurulu olacak. TFF yönetiminin yeni MHK yapılanmasını masaya yatırması ve kurul için yeni bir atama gerçekleştirmesi bekleniyor. Diğer bir olasılık ise Elit Hakem Direktörü Antony Taylor'ın sezon sonuna kadar atamaları yapması. Hakem camiasında yaşanan son gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Tutuklanan Yasin Kol başta olmak üzere hakkında işlem yapılan diğer hakemlerin durumları değerlendirilecek. Yönetim kurulunun, yaşanan gelişmelerle ilgili kapsamlı bir durum analizi yapması bekleniyor. Ayrıca istifa eden Abdullah Ayaz'ın yerine yeni Genel Sekreter de bugün açıklanacak. Bu arada yaklaşan yayın ihalesiyle ilgili de bir değerlendirme olacak. Kulüpler Birliği ile TFF bir süredir çalışma yapıyordu.

CEFERİN'E TAM DESTEK

Berlin'de UEFA'ya bağlı 55 ulusal federasyonun katıldığı toplantının ardından Başkan Ceferin 4. dönem için yeniden aday olacağını açıkladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Ceferin'i desteklerken UEFA Başkanı, "Yapacağımız daha çok iş var" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör