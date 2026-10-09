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Giriş Tarihi: 09.10.2026 22:15

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'dan bu sezon 2. gol!

Kasımpaşa maçında ağları havalandıran Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı bu sezon gol sayısını 2'ye çıkardı.

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Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı’dan bu sezon 2. gol!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken, ilk golünü Abdülkerim Bardakcı attı. Müsabakanın 45. dakikasında Aleksey Batrakov'un ceza sahası dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 2 yaptı.

Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna 78. dakikada Leroy Sane dahil oldu.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #KASIMPAŞA #ABDÜLKERİM BARDAKCI #TRENDYOL SÜPER LİG
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'dan bu sezon 2. gol!
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