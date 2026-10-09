Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’dan bu sezon ilk gol!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray
, RAMS Park'ta Kasımpaşa
ile mücadele ederken, galibiyet golünü Barış Alper Yılmaz
attı. Müsabakanın 90. dakikasında sol kanattan Ismail Jakons'un ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper, düzeltip yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.
26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti.
Karşılaşmaya 11'de başlayan ve sağ bekte görev alan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.
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Hakan Kurt - Editör