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Giriş Tarihi: 09.10.2026 22:20

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan bu sezon ilk gol!

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezon ilk golünü Kasımpaşa maçında attı.

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Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’dan bu sezon ilk gol!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile mücadele ederken, galibiyet golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 90. dakikasında sol kanattan Ismail Jakons'un ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper, düzeltip yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve sağ bekte görev alan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #KASIMPAŞA #BARIŞ ALPER YILMAZ
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan bu sezon ilk gol!
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