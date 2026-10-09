Galatasaray’da İrfan Saraloğlu’ndan İlkay Gündoğan sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezalı olmasından dolayı Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu.



Kasımpaşa gibi güçlü bir rakiple oynadıklarını söyleyen Saraloğlu, "Namağlup olarak buraya geldiler. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var, iyi kurguları var. Biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyunlarımız var. Değerli bir 3 puan aldık. Namağlup takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte lige galibiyetle başlamak önemliydi. Bu bize ligdeki ve Şampiyonlar Ligi maçlarda enerji ve güç katacak. İlk yarıda oyunu domine ettik. Ceza sahasına çok girdik, doğru vuruşu yapamadık. İlk yarıda duran topla golü bulduk. Devreye 1-0 önde girmek önemliydi. İkinci yarı gerekli uyarıları yaptık, rakibimin dirençli olacağını bekliyorduk. Oyuncularım gösterdiği performansla onlara çok şans vermediler, kırmızı kart olana kadar. Kırmızı kart öncesindeki faulü VAR ve hakemimiz es geçti. Bence şiddeti ne olursa olsun hareket eden bir canlıya dokunmak, onun dengesini bozar. Abdülkerim topa doğru giderken şiddetli veya düşük itme var. Onu görmesi gerekiyordu. Devamında kırmızı kart oldu. Burada da şüpheliyim ama hakemlerime saygı duyuyoruz. Devamında golü yedik. Gol sonrası değişiklik yaptık. Değişikler neticeyi verdi. 35 dakika eksik olmamıza, eksik olan kondisyonumuza rağmen çok iyi oynadık, çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımızın desteğini de arkamıza olarak 2 ve 3. golünü bulduk. Tam kadro olarak ilk defa bir araya geldik, tam kadro olarak çalışamadık. Takım çalışmasında büyük sıkıntılar yaşadık ama kısa sürede toparladık. Oyuncularımızın kalitesinden, kişiliğinden memnumuz. Her bölgede yeterli oyuncumuz var. Singo da yakında katılacak. Milli takımda uzun süre alan oyuncuları dinlendirdik. Planlamada bir sıkıntı yok. Hepsine güveniyoruz. Şampiyon yapacak bir ekibimiz var. Sırada Barcelona maçı var. Farklı bir platform var. Daha da güçleneceğiz. Türk milletine layık olmaya çalışacağız. Onların da desteğine ihtiyacımız var. Ülke için bir şeyler yapmaya, başarılı olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.