Galatasaray’da Lucas Torreira, Süper Lig’de ilk kez atıldı!

Trendyol Süper Lig
'in 7. haftasında Galatasaray
, Kasımpaşa
'yı konuk ettiği karşılaşmada 10 kişi kaldı. Müsabakanın 63. dakikasında Lucas Torreira
, Diarra'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler
, Torreira'nın son adam olduğu gerekçesiyle 65. dakikada sarı kartını iptal ederken, direkt kırmızı kart gösterdi. Aslan müsabakanın geri kalanını 1 kişi eksik tamamladı.
Lucas Torreira ayrıca Süper Lig'de ilk kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Haber Girişi
Hakan Kurt - Editör