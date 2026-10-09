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Giriş Tarihi: 09.10.2026 22:18

Galatasaray'da Lucas Torreira, Süper Lig'de ilk kez atıldı!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Süper Lig'de ilk kırmızı kartını Kasımpaşa maçında gördü.

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Galatasaray’da Lucas Torreira, Süper Lig’de ilk kez atıldı!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk ettiği karşılaşmada 10 kişi kaldı. Müsabakanın 63. dakikasında Lucas Torreira, Diarra'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Torreira'nın son adam olduğu gerekçesiyle 65. dakikada sarı kartını iptal ederken, direkt kırmızı kart gösterdi. Aslan müsabakanın geri kalanını 1 kişi eksik tamamladı.

Lucas Torreira ayrıca Süper Lig'de ilk kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Galatasaray'da Lucas Torreira, Süper Lig'de ilk kez atıldı!
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