Galatasaray’da Mario Lemina golle geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray
, RAMS Park'ta Kasımpaşa
ile oynarken, Gabonlu futbolcu Mario Lemina
sakatlığının ardından ilk maçına çıktı. 9 Eylül'de deplasmanda oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Lemina, tedavisinin ardından 21 kişilik kadroda yer aldı. Mücadelenin 67. dakikasında Aleksey Batrakov'un yerine oyuna giren 33 yaşındaki futbolcu 35 gün sonra görev aldı.
Müsabakanın 90+6. dakikasında Victor Osimhen'in pasında topla buluşan Mario Lemina, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.
Bu golle birlikte Mario Lemina, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.
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Hakan Kurt - Editör