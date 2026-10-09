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Giriş Tarihi: 09.10.2026 22:17

Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlıktan döndü!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen'in 35 günlük forma hasreti sona erdi.

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Galatasaray’da Victor Osimhen sakatlıktan döndü!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen de sakatlığının ardından formasına kavuştu. 9 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen, tedavisinin ardından maçta 21 kişilik kadroda yer aldı. Mücadelenin 77. dakikasında Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil olan 27 yaşındaki futbolcu böylece 35 gün sonra görev aldı.

Victor Osimhen, 90+6. dakikada Mario Lemina'nın attığı golde asist yapan futbolcu oldu.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #KASIMPAŞA #VİCTOR OSİMHEN #TRENDYOL SÜPER LİG
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Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlıktan döndü!
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