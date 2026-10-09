Gaziantep FK’nın yıldızları taraftarla buluştu!

Gaziantep FK forması giyen futbolcular Alexandru Maxim, Deian Sorescu ve Kerim Çalhanoğlu, düzenlenen imza günü etkinliğinde taraftarlarla bir araya geldi.

Kırmızı-siyahlı ekibin futbolcuları Maxim, Sorescu ve Kerim Çalhanoğlu, GFK Store içinde düzenlenen imza günü etkinliğinde kendilerine yoğun ilgi gösteren taraftarlarla buluştu.

Etkinlikte futbolcular, taraftarların forma ve çeşitli eşyalarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özellikle çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte taraftarlar, sevdikleri futbolcularla yakından tanışma fırsatı buldu. Futbolcular da taraftarların ilgisine karşılık vererek kendilerine teşekkür etti.

Alexandru Maxim, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlarla buluştukları için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah maçlarda da tribünlerde yanımızda olurlar, onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Bizim için burası güzel bir aktivite, bu şehrin bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk. Sezon boyunca takıma katkı sağlamak için mücadele ediyorum." dedi.

Çorum FK maçıyla ilgili değerlendirme yapan Maxim, "Bizim için önemli bir maç, Fenerbahçe maçı öncesi de söylemiştim, bizim için her maç 3 puan almak çok önemli, bu karşılaşma yukarı çıkmak açısından iyi bir basamakta olabilir. İnşallah maçı kazanırız." diye konuştu.

Gaziantep FK'da olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kerim Çalhanoğlu, takım olarak çok iyi çalıştıklarını, taraftarlardan destek beklediklerini söyledi.

Gaziantep ekibinde sezona iyi bir başlangıç yapan Deian Sorescu ise kırmızı siyahlı formayı giymekten gurur duyduğunu belirtti.

Sorescu, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımızı çok seviyoruz, onlarda bizi çok seviyorlar ve ilgi gösteriyorlar. Gol attığım zaman çok mutluyum, her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım kazanınca herkes kazanıyor, bu yüzden takımın kazanması ve 3 puan almamız bizim için daha önemli. Pazar günü Çorum ile oynayacağız. Bizim için her maç önemli. Savaşıp, mücadele edip bu maçı da kazanacağız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör