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Giriş Tarihi: 09.10.2026 10:24

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

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Gençlerbirliği, Süper Lig’de Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek
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Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçı kaybeden başkent ekibi, milli araya 7 puanla 13. sırada girdi.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Metin Diyadin'in istifa etmesi üzerine 6 Ekim'de tecrübeli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Gençlerbirliği, 3. haftada Erzurumspor FK ile berabere kaldı.

Sırasıyla Trabzonspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarından mağlup ayrılan başkent temsilcisi, Amed Sportif Faaliyetler maçında sahaya "kötü gidişata son vermek" için çıkacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #AMED SPORTİF FAALİYETLER #ÜMİT ÖZTÜRK #METİN DİYADİN #FENERBAHÇE
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Gençlerbirliği, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek
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