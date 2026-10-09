Göztepe’de Stoilov’dan değişim kararı!

Sezon başından bu yana savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle dar bir kadroyla mücadele eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Eyüpspor deplasmanında ilk 11'de taşları yerinden oynatacak.

Bulgar teknik adam, iyileşen ve milli arada takımla çalışmalara başlayan stoperler Gambiyalı Sonko Sundberg ve Brezilyalı Allan Godoi'yi bir aksilik olmazsa ilk 11'de sahaya sürecek.

TAHA VE EGE YEDEK KULÜBESİNE

Stoilov, Taha Altıkardeş ve genç Ege Yıldırım'ı yedeğe çekecek. Stanimir Stoilov'un, hazırlık maçlarından sol kanat olarak görev verdiği Gökdeniz Bayrakdar'ın da performansından memnun kaldığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın Richard Akonnor'u kızağa çekip Gökdeniz'e şans verebileceği de ifade edildi.

ALEX MATOS 11'E

Yine sakatlığından dolayı son 2 maçı kaçıran Tanzanyalı orta saha oyuncusu Novatus Miroshi de takıma dönecek. Miroshi'nin İngiliz Alex Matos'un yerine Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör